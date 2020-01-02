هبوط مخزونات النفط في أمريكا يتجاوز التوقعات

كشفت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية، سجلت هبوطا أكبر من المتوقع، خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى تراجع تراجع مخزونات البنزين وارتفاع مخزونات نواتج التقطير.

قالت وكالة "رويترز"، إن مخزونات الخام هبطت 7.8 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر/ كانون الأول إلى 436 مليون برميل، مشيرة إلى أن ذلك تجاوز توقعات المحللين، التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 3.2 مليون برميل.

وأوضح معهد البترول إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت بمقدار 1.4 مليون برميل، بينما ارتفع استهلاك مصافي التكرير من الخام بمقدار 74 ألف برميل يوميا.

وقالت بيانات معهد البترول إن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 776 ألف برميل، على خلاف ما توقعه محللون، شملهم استطلاع لرويتر، بأن تكون هناك زيادة قدرها 2.1 مليون برميل.

ولفتت وكالة رويترز، إلى أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت بمقدار 2.8 مليون برميل متجاوزة التوقعات، التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 1.8 مليون برميل، بينما انخفضت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 447 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 5.97 مليون برميل يوميا.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية أحدث بياناتها الأسبوعية للمخزونات البترولية، اليوم الخميس.