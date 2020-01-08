أوبك: المنشآت النفطية في العراق آمنة والإنتاج مستمر

أعلن أمين عام أوبك، محمد باركيندو، اليوم الأربعاء أن إنتاج ​العراق​ من ​النفط​ مستمر والمنشآت آمنة ولفت إلى أن توقعات الطلب ليست قوية لكنها لا تمثل مبعث قلق.

وجاءت تصريحات باركيندو على هامش مؤتمر في أبوظبي قال خلاله: "من دواعي الارتياح البالغ أن المنشآت تظل آمنة في العراق، والإنتاج مستمر وفعال"، حسبما نقلت "رويترز".

كما عبر باركيندو عن تفائله أن العراق سيصل إلى معدل امتثال بنسبة 100 بالمئة بتخفيضات أوبك في الوقت المناسب على الرغم من التوترات الحالية.

وفي رسالة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد أن أوبك وحدها لا تستطيع تحمل مسؤولية الإبقاء على سوق النفط متوازنة.

وأشار إلى أنه على ثقة من أن زعماء ​الشرق الأوسط​ يبذلون كل ما يستطيعون لإعادة الأوضاع لطبيعتها.