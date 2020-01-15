سعر صرف الروبل يهبط بشكل طفيف عقب استقالة الحكومة الروسية

انخفض سعر صرف الروبل، ومؤشرات سوق الأوراق المالية في الاتحاد الروسي، بشكل معتدل، بعد الإعلان عن استقالة الحكومة الروسية، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

موسكو - سبوتنيك. وتشير بيانات البورصة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار لسعر "الغد" حتى الساعة 16:37 اليوم الأربعاء، بتوقيت موسكو، مقابل الروبل الروسي بمقدار7 كوبيكات، ليبلغ 61.51 روبل، كما ارتفع سعر صرف اليورو بمقدار 21 كوبيكاً، ليبلغ 68.58 روبل. وخسر الروبل في لحظة الإعلان عن استقالة الحكومة الروسية حوالي 20 كوبيكا مقابل الدولار واليورو.

كما سجلت سوق الأسهم الروسية انخفاضا طفيفا حتى الساعة 16:39 بتوقيت موسكو، حيث سجل مؤشر (بورصة موسكو) للأسهم المقومة بالروبل هبوطاً بمقدار 0.3 في المئة ليصل إلى 3121 نقطة، و مؤشر "آر تي إس" للأسهم الروسية المقومة بالدولار بمقدار 0.5 في المئة ليصل إلى 1597 نقطة.

وكان رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، قد أبلغ اليوم الأربعاء، رئيس الدولة، فلاديمير بوتين، بنية الحكومة تقديم استقالتها بكامل قوامها.