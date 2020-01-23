وزير الاقتصاد السعودي: المملكة حققت إنجازات مهمة في التنمية المستدامة

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري، إن المملكة العربية السعودية حققت إنجازات مهمة، فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة.

وأضاف، خلال كلمته بمنتدى "دافوس" الاقتصادي، اليوم الخميس: "ملتزمون بالاستعداد الكامل لرئاسة السعودية لقمة العشرين لهذا العام"، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وأعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط سينعقد في الرياض في شهر أبريل/ نيسان المقبل، بحسب شبكة "العربية نت".

#عاجل | وزير الاقتصاد السعودي : حققت السعودية إنجازات هامة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامةhttps://t.co/5t3eIvPjBE pic.twitter.com/MmbbDbeBhq — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) January 23, 2020

كما تحدث وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في جلسة "أولويات مجموعة العشرين" خلال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" اليوم الخميس، عن أن السعودية اضطلعت برئاسة مجموعة العشرين، وسط تحديات عدة تواجه العالم.

وقال إن من بينها قضايا جيوسياسية وتغير المناخ ومشاكل التكنولوجيا وتقلب الديون الخارجية لدول العالم.