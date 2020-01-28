أسهم أوروبا تتعافى من أسوأ أداء يومي في نحو 4 أشهر

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعد أن شهدت أسوأ أداء يومي في نحو أربعة أشهر في الجلسة السابقة بفعل مخاوف تتعلق بالتأثير المحتمل لانتشار فيروس كورونا على الشركات.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المئة بحلول الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش.

وتصدر سهم إيرباص قائمة الأسهم المرتفعة على المؤشر القياسي ، بعد أن قالت الشركة إنها اتفقت على التوصل إلى تسوية مع السلطات الفرنسية والبريطانية والأمريكية بشأن تحقيق في ادعاءات بالرشوة والفساد.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السلع الفاخرة "بيربري غروب" و"إل.في.إم.إتش" و"كيرنغ" المالكة لـ"جوتشي" و"مونكلير" بنسب تتراوح بين 0.4 في المئة و0.6 في المئة.

الأسهم كانت من بين الأسوأ أداء أمس الاثنين، حين انخفض المؤشر القياسي الأوسع نطاقا ما يزيد عن 2 في المئة.

وربح المؤشر الفرعي لقطاع السفر والترفيه 0.2 في المئة بعد أن هبط لأدنى مستوياته في نحو سبعة أسابيع في الجلسة السابقة بفعل فرض قيود على السفر.