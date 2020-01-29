بتكنولوجياتها المتطورة... هواوي الصينية رائدة عالميا في سوق الهواتف الذكية

كشفت شركة أبحاث "استراتيجي أناليتكز"، اليوم الأربعاء، أنه في عام 2019 أصبحت شركة "هواوي" الصينية رائدة عالمياً في توريد الهواتف الذكية من الجيل الخامس ("جي5").

موسكو - سبوتنيك . وفقا لـبيانات "استراتيجي أناليتكز"، خلال عام 2019 ، قامت "هواوي" بتوريد 6.9 مليون هاتف ذكي "جي 5"، في حين وردت "سامسونغ" 6.7 مليون هاتف احتلت "فيفو" الصينية المركز الثالث بعد توريد مليوني هاتف ذكي من الجيل الخامس.

وقالت الشركة إنه "بلغت واردات الهواتف الذكية من الجيل الخامس في جميع أنحاء العالم 19 مليون وحدة في عام 2019. كان الطلب أعلى بكثير من المتوقع. واحتلت "هواوي" المرتبة الأولى بنسبة 37 بالمئة من سوق الهواتف الذكية للجيل الخامس، تليها شركة سامسونغ بنسبة 36 بالمئة من السوق". ويرى الخبراء أن حصة "فيفو" في السوق تُقدر بـ10.7 في المئة.

كما انضمت إلى "خماسية" أكبر موردين للهواتف الذكية من الجيل الخامس شركة "شاومي" الصينية ( 1.2 مليون جهاز وحصة في السوق – 6.4 في المئة) و شركو "إل جي" الكورية الجنوبية (0.9 مليون جهاز وحصة السوق – 4.8 في المئة).

ولفت المدير التنفيذي لـ"إستراتيجي أناليتكز"، نيل مويستون" إلى أن "الطرازات الجديدة المرتقبة لهواتف "جي 5" من تصنيع شركة "آبل" وغيرها من العلامات التجارية الكبرى تعني أن تكنولوجيا "جي 5" ستكون أهم قطاع في سوق الهواتف الذكية العالمي هذا العام"، مشيراً إلى أنه في الوقت نفسه إن خطر الفيروس التاجي يقيد حاليا التجارة في أجزاء من الصين، وهذا قد يبطئ نمو العرض أو الطلب على "الجيل الخامس" في آسيا أو في جميع أنحاء العالم في النصف الأول من عام 2020".

على صعيد آخر قررت الحكومة البريطانية، أمس الثلاثاء، السماح لشركة "هواوي" الصينية بتطوير شبكة الجيل الخامس في البلاد وفق نظام محدود، ما يمكن اعتباره علامة إيجابية بالنسبة إلى "هواوي".