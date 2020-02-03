الكرملين: بوتين على اتصال وثيق مع السعودية بشأن إمكانية الحفاظ على استقرار أسعار النفط

صرح المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتصال وثيق مع القيادة السعودية، مشيرا إلى أن الطرفين على استعداد لمناقشة التدابير الرامية إلى تحقيق استقرار سوق النفط إذا لزم الأمر.

موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال إن كان بوتين يعتزم مناقشة وضع النفط مع الملك أو ولي عهد المملكة العربية السعودية والتدابير لتحقيق الاستقرار "تعلمون أن الرئيس على اتصال وثيق جدا مع قيادة المملكة العربية السعودية، وإذا لزم الأمر ستجري مثل هذه الاتصالات وسنبلغكم بذلك".

يأتي هذا في وقت، سجل فيه الطلب على النفط انخفاضا في الصين بنحو 3 ملايين برميل يوميا، أي بنسبة 2% من إجمالي الاستهلاك العادي خلال هذه الفترة بسبب تأثير انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد، وفق وكالة "بلومبرغ".

وأشارت الوكالة إلى أن شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري كان الأسوأ بالنسبة لسوق النفط منذ عام 1991، عندما انخفضت أسعار الشهر بنسبة 26٪، ما تسبب في انخفاض العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 15.5 ٪ ، من 66 دولارًا للبرميل إلى مستويات أقل من 56 دولارًا في مزاد يوم الجمعة، فيما بدأت عقود خام غرب تكساس الوسيط عند 61 دولارًا سنويًا، ولكن في 31 يناير، انخفضت دون 51 دولارًا، بعد أن فقدت 16.5 ٪.