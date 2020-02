الكرملين: بوتين على اتصال وثيق مع السعودية بشأن إمكانية الحفاظ على استقرار أسعار النفط

موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال إن كان بوتين يعتزم مناقشة وضع النفط مع الملك أو ولي عهد المملكة العربية السعودية والتدابير لتحقيق الاستقرار "تعلمون أن الرئيس على اتصال وثيق جدا مع قيادة المملكة العربية السعودية، وإذا لزم الأمر ستجري مثل هذه الاتصالات وسنبلغكم بذلك".

The Press Office of the President of the Russian Federation