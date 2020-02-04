الإمارات تخصص ملياري دولار لإقامة مشاريع استثمارية في موريتانيا

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، أول أمس الأحد، عن تخصيص ملياري دولار لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميسرة في موريتانيا.

وجاء الإعلان على خلفية زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، ولقائه مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، بحسب ما ذكرت الصحيفة الاقتصادية.

وقال ولي عهد أبوظبي للرئيس الموريتاني "الإمارات وموريتانيا لديهما مواقف موحدة في مواجهة الإرهاب والتطرف، وتعد موريتانيا من الدول الفاعلة في مواجهة الإرهاب في المنطقة العربية".

وأضاف "نحن نقف معا من أجل التصدي لهذا الخطر الذي يهدد المجتمعات العربية في أمنها واستقرارها وتنميتها وحاضرها ومستقبلها".

واستقبل محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والتي تستند إلى دعائم قوية من الأخوة والتفاهم والعمل المشترك.