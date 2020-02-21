الليرة التركية تسجل أدنى معدلاتها بعد معركة إدلب

سجلت الليرة التركية أدنى مستوى لها منذ مايو/أيار الماضي، وذلك على خلفية أحداث إدلب الأخيرة، وما تشكله من قلق للمستثمرين والاقتصاديين.

وبحسب "سكاي نيوز" فقد سجلت الليرة التركية منذ بداية العام الجاري، انخفاضا كبيرا، ولامست مستوى 6.11 مقابل الدولار الأمريكي، ليبلغ معدل تراجع قيمتها الشرائية، خلال العامين الأخيرين فقط، نحو 36% .

وبحسب الموقع، فقد تكبدت الليرة التركية في جلسات التداول التسع الأخيرة، من أصل 12 جلسة، خسائر كبيرة، بسبب بحث المستثمرين عن أماكن أكثر أمنا.

وعززت تركيا من تواجدها في محافظة إدلب السورية، وأرسلت دفعات من الدبابات والمدرعات، كان آخرها قافلة مؤلفة من 150 مركبة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية وتوجهت إلى نقاط المراقبة التركية بحسب وكالة "الأناضول".