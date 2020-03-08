سهم "أرامكو" دون سعر الاكتتائب للمرة الأولى في تاريخه

هبطت قيمة الأسهم السعودية، مساء اليوم الأحد 8 مارس/آذار، خلال منتصف التعاملات بشكل حاد، حيث تراجع المؤشر العام 7.8%.

موسكو – سبوتنيك. وشهد سهم "أرامكو" عملاق النفط السعودي هبوطا كبيرا، إذ هبط دون سعر الاكتتاب للمرة الأولى منذ الطرح، عند مستوى 30.7 ريال (8.2 دولار أمريكي)، بنسبة تراجع 7.1%.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، يتداول المؤشر العام دون 7 آلاف نقطة، وذلك للمرة الأولى، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وتتراجع أسهم قطاع المواد الأساسية بنحو 8.4%، بضغط من أسهم البتروكيماويات.

وتراجعت جميع الأسهم المدرجة بالسوق السعودية تقريبا؛ وهبطت أسهم 39 شركة بنحو (10%)، فيما تراجعت غالبية الأسهم بنحو 6-8%.

ويتداول قطاع البنوك قرب أدنى مستوى، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018؛ حيث يتراجع القطاع بنحو 8.4%.

ويتداول السوق السعودي، خلال منتصف التعاملات، عند مستوى 6886 نقطة، متراجعا 581 نقطة أو ما يعادل نحو 7.8%؛ وسط تراجع لجميع الأسهم باستثناء سهم اللجين القابضة، والذي يتداول على ارتفاع 1%.

وتأتي هذه التراجعات على خلفية التراجع الحاد لأسعار النفط، خلال نهاية الأسبوع الماضي، والذي تراجع بنحو 10%.

وهبطت أسواق الخليج خلال تعاملاتها اليوم بشكل حاد، حيث تتصدر بورصة الكويت التراجعات بنحو 10%، فيما تتراجع سوق دبي المالية بنحو 7.6% ونحو 5.6% لسوق أبو ظبي، و4% لبورصة قطر، وفقا للصحيفة.