الرئيس التنفيذي لأرامكو: إمدادات النفط السعودي تزيد في أبريل 300 ألف ب/ي عن الطاقة الإنتاجية

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، إن الشركة سترفع إمداداتها النفطية، التي تشمل النفط لعملاء داخل وخارج المملكة، إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان.

وقال الناصر، في بيان نشرته وكالة "رويترز" للأنباء، "إن إمدادات الخام ستزيد 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى للشركة، والبالغة 12 مليون برميل يوميا".

وتابع الناصر أن "الشركة اتفقت مع العملاء على تقديم تلك الكميات اعتبارا من أول أبريل/نيسان".

وفي السياق ذاته، ارتفعت جميع الأسهم المدرجة في السوق السعودية بدون استثناء، حيث ارتفعت غالبية الأسهم بأكثر من 6%؛ وسجلت أسهم 10 شركات ارتفاعا بأكثر من 8 %.

وتراجع سعر سهم أرامكو - العملاق السعودي - فور افتتاح التداول، اليوم الاثنين، إلى الحد الأقصى المسموح به 10%، ليصل إلى 27 ريالاً، وهو أقل من سعر الاكتتاب الأولي البالغ 32 ريالاً.

ويحدث تراجع الأسهم هذا على خلفية انهيار أسعار النفط العالمية بأكثر من 30% بعد إخفاق دول "أوبك+" في التوافق على تعديل اتفاقهم أو تمديده.