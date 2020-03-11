المكسيك تدخل كوسيط بين روسيا والسعودية لحل أزمة النفط

ففي سؤال حول إن كانت المكسيك تعتزم التدخل بين موسكو والرياض لحل مسألة إنتاج النفط، أجاب أرتور هيريرا، قائلا: " نعم، نحن نبحث قنوات وساطة محتملة بين الطرفين"، بحسب ما نقلت "رويترز".

ويهدد انخفاض أسعار النفط ميزانية المكسيك التي تعتمد بشكل كبير على تصديره، في الوقت الذي تعاني فيه شركة Pemex الوطنية، من أعباء الديون وخسائر وصلت لمليار دولار في العام الماضي.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بأكثر من 20 %، مساء الأحد الماضي، بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام، فيما يشير إلى بداية حرب أسعار عقب إخفاق محادثات أوبك مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج.

ورفضت موسكو مقترحا بزيادة تخفيضات الإنتاج عن مستواها الحالي بواقع 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية العالم الجاري، ومن جهتها رفضت الرياض تمديد اتفاق خفض الإنتاج بالشروط الحالية لمدة 3 أشهر.