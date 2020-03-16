بيلاروسيا: يجري العمل على تنسيق إمدادات النفط الأمريكية إلى البلاد

صرح ألكسندر تيشينكو المتحدث باسم الشركة الحكومية "بيل نفطخيم"، اليوم الاثنين، بأنه يتم العمل بشأن تنسيق توريد النفط الأمريكي إلى بيلاروسيا.

وقال تيشينكو لوكالة "سبوتنيك": "العمل على تنسيق إمدادات النفط الأمريكية جار الآن. يتم حاليا دراسة مواقف الطرفين."

وأشار المتحدث إلى أنه لا يستبعد إمكانية مثل هذه الإمدادات في المستقبل وأن العمل في هذا الاتجاه مستمر.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بأكثر من 20 في المئة، الأسبوع الماضي، بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام، فيما يشير إلى بداية حرب أسعار عقب إخفاق محادثات "أوبك" مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج.

وتعيش أسواق النفط العالمية اسوأ مراحلها بعد أن فشلت دول تحالف "أوبك +"، الذي تقوده روسيا والسعودية، في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيض إنتاج النفط.