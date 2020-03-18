الأسهم الإماراتية تكسب أكثر من 3 مليارات دولار في الأيام الماضية

ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بعد حزمة التحفيز التي تلقتها خلال الأيام الماضية، وحققت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة مكاسب بنحو 12.5 مليار درهم في ختام التعاملات.

وكانت الأسواق قد حظيت بالدعم المادي والتشريعي، حيث تقرر تأسيس صندوق صانع السوق بقيمة مليار درهم أعقبه تخفيض نسبة الحد الأدنى المسموح به للتراجع خلال الجلسة الواحدة إلى 5%، وهي القرارات التي عززت الثقة في التعاملات وشجعت على الاستثمار الفردي والمؤسسي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 2.29% ليبلغ مستوى 3399 نقطة، في حين نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.03% مغلقا عند 1768 نقطة.

وتزامن النشاط الذي شهدته الأسواق مع ارتفاع شهية التداول حيث ارتفعت قيمة الصفقات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى نحو 550 مليون درهم (150 مليون دولار أمريكي) في حين بلغ عدد الأسهم المتداولة 425 مليون سهم نفذت من خلال 8219 صفقة.

وشملت قائمة الأسهم الرابحة سهم بنك الإمارات دبي الوطني البالغ مستوى 7.33 درهم، كما ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي إلى 4.12 درهم (1.1 دولار) وسهم الاتصالات المتكاملة إلى 4.8 درهم (1.3 دولار).

وفي سوق أبوظبي ارتفع سهم اتصالات إلى 12.68 درهم (3.45 دولار) كما صعد سهم أبوظبي التجاري إلى 4.44 درهم (1.2 دولار).