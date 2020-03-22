"رينو" الفرنسية تؤكد عدم رغبتها في تأميم الشركة

نوهت شركة "رينو" الفرنسية المتخصصة بصناعة السيارات، إلى عدم وجود أي نوايا لتأميم الشركة وأن هذا الموضوع خارج نطاق البحث.

وبحسب رئيس مجلس إدارة الشركة، جون دومينيك سينار، في تصريح نقلته وكالة "رويترز" فإن الشركة قد تسعى للحصول على ضمانات من الحكومة الفرنسية لتعزيز وضعها المالي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا.

وأكد سينار في تصريحه لصحيفة "باريزيان" الفرنسية، أن إعادة تأميم صانع السيارات مسألة ليست قيد البحث و"ليست على جدول الأعمال".

مذكرا بالأزمة المالية العالمية والتي تلقت رينو على أثرها قرضا حكوميا بقيمة 3.2 مليار دولار "تذكرون أننا في 2008 و2009 لم نصل إلى تلك النقطة قط". مضيفا أن طلبيات شراء بعض الطرز منخفضة حوالي 90 بالمئة في الوقت الحالي.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، أمس السبت، عن تسجيل 112 حالة وفاة جديدة، ليبلغ مجمل الوفيات 562 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب بيان الوزارة، يخضع 6172 مصاب للعلاج في المستشفى، منهم 1525 بحال الخطر.

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".