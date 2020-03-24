سعر النفط الخام "برنت" يرتفع لأكثر من 5 في المئة

ارتفعت أسعار النفط ماركة برنت، اليوم الثلاثاء، لأكثر من 5 في المئة، وبلغ سعر البرميل 28.41 دولار.

أفادت بيانات التداول الساعة 09:23 بتوقيت غرينتش بارتفاع أسعار العقود الآجلة لشهر مايو/ أيار من نفط بحر الشمال ماركة "برنت" بنسبة 5.01 في المئة لتبلغ 28.41 دولار للبرميل، بينما بلغ سعر العقود الآجلة لشهر مايو/ أيار للنفط ماركة غرب تكساس الوسيط 26.64 دولار للبرميل ليزداد سعره بنسبة 5.48 في المئة.

ويستمر الارتفاع في أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي بعد انخفاض أسعار السلع الأساسية بنسبة 11% يوم الجمعة الماضي. في الوقت نفسه، يشير الخبراء إلى استمرار المخاوف بشأن تزايد الطلب بسبب فيروس كورونا.

في سياق متصل، تعتزم السعودية شحن أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا اعتبارا من مايو/ أيار، عقب انهيار اتفاق خفض المعروض بين منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين آخرين بقيادة روسيا، في إطار تحالف "أوبك+".

كان تعاون دام ثلاث سنوات بين أوبك وروسيا ومنتجين آخرين انتهى بخلاف حاد في 6 مارس/ آذار بعد أن رفضت موسكو تأييد تعميق التخفيضات للتكيف مع تفشي فيروس كورونا. وردت أوبك بإلغاء جميع القيود على إنتاجها.

وقبل انهيار اتفاق أوبك، كانت الرياض تخفض بأكثر من نصيبها في القيود المقررة، حيث بلغ إنتاجها 9.78 مليون برميل يوميا في فبراير/ شباط، بينما كانت حصتها في إطار ترتيبات أوبك أعلى من ذلك عند حوالي 10.14 مليون برميل يوميا.

يذكر أن سعر خام "برنت" وصل إلى إلى 25 دولارا للبرميل في أدنى مستوياته منذ 2003 بسبب انهيار الطلب واندلاع معركة على حصص السوق بين كبار المصدرين.