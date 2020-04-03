سعر خام برنت يرتفع 7% ليصبح 31 دولارا للبرميل

تسارعت أسعار النفط، يوم الجمعة ، بالارتفاع، ليصعد برنت بنسبة 7%، وفقًا لبيانات التداول.

اعتبارًا من الساعة 10:51 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر حزيران/يونيو، لخام برنت بحر الشمال بنسبة 6.75% إلى 31.89 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لشهر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.34% إلى 25.66 دولار للبرميل، قبل دقائق، وارتفع برنت بنسبة 7%، مرتفعًا فوق 32 دولارًا للبرميل.

ولفت المستثمرون الانتباه إلى حقيقة أنه في 6 نيسان/أبريل سيعقد اجتماع "أوبك+" على شكل مؤتمر بالفيديو حول قضية استقرار أسعار النفط. وقال مصدر مطلع على خطط أوبك لتحضير الاجتماع لـ "سبوتنيك": "إن الدول المنتجة للنفط ستناقش إمكانية خفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميًا ، بينما قد ينضم عدد من الدول الجديدة إلى صيغة "أوبك +".

وكانت بيانات العقود الآجلة لخام برنت قد انخفضت لشهر أيار/مايو، أمس الخميس، إلى ما دون 22 دولارا للبرميل الواحد، لأول مرة منذ آذار مارس 2002، وفقًا لبيانات التداول.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فشلت منظمة "أوبك" في التوصل لاتفاق مع عدد من المنتجين المستقلين، على رأسهم روسيا، حول اتفاق جديد لكبح الإمدادات وضبط الأسعار.

وتسبب ذلك في انهيار أسعار النفط بشكل حاد، حيث نزلت 45 % منذ بداية الشهر الجاري مع تزايد المخاوف من عودة فائض المعروض العالمي وتراجع الطلب.