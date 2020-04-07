بسبب "كورونا"... توقعات بازدياد حالات الإفلاس حول العالم بنسبة 25%

أكدت دراسة أجرتها شركة "كوفاس" العالمية المتخصصة في تأمين مخاطر الائتمان، اليوم الثلاثاء، أن عدد الشركات التي ستفلس في ألمانيا، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد سيزداد عام 2020 بنسبة 11%، وستزداد هذه النسبة في العالم حتى 25 %.

برلين -سبوتنيك. ووفقا للدارسة التي نشرت على موقع شركة "كوفاس" الإلكتروني: "سيزداد إفلاس الشركات في جميع أنحاء العالم بنسبة 25 %، وفي ألمانيا بنسبة 11 %".

وأوضحت الدراسة أن الركود سيصيب 68 دولة في عام 2020، وسينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.3 %، والتجارة العالمية بنسبة 4.3 %.

وأكدت الدراسة أن الوضع الأكثر صعوبة هو في الولايات المتحدة الأميركية، حيث أن عدد الشركات التي ستتعرض للإفلاس فيها سيزداد بنسبة 39 %، وسيزداد عدد الشركات التي ستفلس في بريطانيا بنسبة 30 %، بحسب ما ذكر الموقع.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و360 ألف إصابة، ونحو 76 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 290 ألفا.