فوربس: الأغنياء العرب يخسرون مليارات الدولارات

نقلت مجلة فوربس العالمية أن الأغنياء العرب تحملوا خسائرا بمقدار 11.4 مليار دولار مقارنة بثروتهم عام 2019.

وقالت المجلة إن إجمالي ثروة 21 غنيا عربيًا تراجعت إلى 47.3 مليار دولار مقابل 58.7 مليار دولار في 2019.

ووصلت قيمة إجمالي الخسائر إلى 11.4 مليار دولار، وهذا الرقم يساوي أكثر من ثروة أغنى عربيين اثنين من القائمة.

تصدر رجل الأعمال ناصف ساويرس قائمة الأغنياء العرب لمجلة فوربس لعام 2020، بثروة 5 مليارات دولار. وجاء محمد منصور في المركز 4 في القائمة. وفي المركز 6 نجيب ساويرس، ثم ياسين ويوسف منصور في المركزين 7 و13. وفي المركز 15 جاء محمد الفايد بثروة 1.4 مليار دولار.https://t.co/LzyRAqsSAo — Hamed Ezzeldin (@hamedezzeldin) April 13, 2020

وحصل على لقب أغنى أغنياء العرب رجل الأعمال المصري، ناصف ساويرس، وتقدر ثروته بخمسة مليارات دولار.

كما تراجع عدد الأثرياء العرب إلى 21 غنيا في 2020 مقابل 24 غنيا في 2019، بعد خروج 3 مليارديرات من القائمة.

ولم تضم القائمة رجال أعمال سعوديين للعام الثالث على التوالي، وكان رجال الأعمال المصريين واللبنانين الأكثر تمثيلًا في قائمة 2020، وفق المجلة.

وانخفض عدد رجال الأعمال الإماراتيين إلى 4 مليارديرات مقابل 7 أشخاص في قائمة العام الماضي.

وبلغ عدد الأثرياء عالميًا 2095 ثريًا، بحسب قائمة المجلة نشرته في 18 مارس/آذار، بتراجع 58 ثريًا عن العام الماضي.

في سياق متصل، ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية في تقريرها، أنه منذ بداية عام 2020 انخفضت ثروة رجال الأعمال الأغنياء خلال هذه الفترة بمبلغ إجمالي بلغ تريليون دولار أمريكي.