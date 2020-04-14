بينهم دولتان عربيتان... صندوق النقد يخفف أعباء 25 دولة بسبب كورونا

أعلن صندوق النقد الدولي عن نيته تخفيف أعباء الديون عن 25 دولة من الأعضاء، لمحاربة فيروس كورونا.

وشمل التخفيف مجموعة من الدول الأفريقية ودولتان عربيتان هما اليمن وجزر القمر، ومن المقرر أن تحصل تلك الدول على منح لتغطية التزامات خدمة ديونها المستحقة لصندوق النقد لفترة مبدئية ستة أشهر، وفقا لرويترز.

والدول التي ستحصل على تخفيف لخدمة الديون من الصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث هي: أفغانستان وبنين وبوركينا فاسو وجمهورية افريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر وجمهورية الكونجو الديمقراطية وجامبيا وغينيا وغينيا-بيساو وهايتي وليبيريا ومدغشقر ومالاوي ومالي وموزامبيق ونيبال والنيجر ورواندا وساو تومي وبرينسيب وسيراليون وجزر سولومون وطاجيكستان وتوجو واليمن.

وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد، إن الصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث لديه موارد تبلغ حوالي 500 مليون دولار، بما في ذلك تعهدات جديدة بقيمة 185 مليون دولار من بريطانيا و100 مليون دولار من اليابان ومبالغ لم يفصح عنها من الصين وهولندا ودول أخرى.

ويسعى الصندوق لزيادة حجم الأموال المتاحة إلى 1.4 مليار دولار.

وأضافت جورجيفا، "هذا يتيح منحا لأعضائنا الأكثر فقرا والأكثر ضعفا لتغطية التزامات ديونها لصندوق النقد الدولي لمرحلة مبدئية ستة أشهر وسيساعدها في تمرير المزيد من مواردها المالية الشحيحة إلى إمدادات الطوارئ الحيوية وغيرها من جهود الإغاثة".