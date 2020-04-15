ترامب يعلن عن "توجيهات'' جديدة لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء إن البيانات تشير إلى أن البلاد تجاوزت ذروة الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيعلن "مبادئ توجيهية جديدة" لإعادة فتح الاقتصاد في مؤتمر صحفي يوم الخميس.

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي للبيت الأبيض: "المعركة مستمرة لكن البيانات تشير إلى أن البلاد تجاوزت ذروة الحالات الجديدة".

وأضاف ترامب: "في حين أننا يجب أن نظل يقظين، فمن الواضح أن استراتيجيتنا تعمل وتعمل بقوة شديدة".

President Trump says some states will be opening up their economies “much sooner than others.”



“We think some of the states can actually open up before the deadline of May 1.” https://t.co/dHmxROrgxz pic.twitter.com/MrgD32nNyU — ABC News Live (@ABCNewsLive) April 15, 2020

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة - وهو الأعلى في العالم - إلى أكثر من 30 ألف وفاة يوم الأربعاء بعد أن تضاعف في غضون أسبوع.

وأثرت أزمة الفيروس التاجي على الاقتصاد الأمريكي، وألقت بظلالها على جهود ترامب للفوز بإعادة انتخابه في نوفمبر المقبل.

ويضغط ترامب من أجل إعادة فتح الشركات الأمريكية وإنهاء أوامر التزام الأمريكيون منازلهم لمكافحة انتشار المرض. وخلال فترة الإغلاق، فقد ملايين الأمريكيين وظائفهم وأجبرت آلاف الشركات على إغلاق أبوابها.

وزعم ترامب يوم الاثنين أن لديه سلطة تخطي حكام الولايات والطلب من الشركات في جميع أنحاء البلاد لإعادة فتحها.