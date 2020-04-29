"مرتين في الأسبوع"... مطالبة الأوروبيين بتناول كميات أكثر من البطاطا في ظل كورونا

قال اتحاد يمثل تجار البطاطا البلجيكية "Belgapom"، أن هناك مليون طن من البطاطا غير قابلة للبيع، بسبب أزمة كورونا، حيث يصدر قطاع البطاطا البلجيكي عادة 2.3 مليون طن من منتجاته كل عام إلى 160 دولة، بحسب ما نقلته "غلوبال نيوز".

وأشار الأمين العام للاتحاد، رومين كولز، في مؤتمر صحفي: "لنأكل جميعا البطاطا مرتين بدلا من مرة واحدة في الأسبوع".

وتشتهر بلجيكا بطبق البطاطا المقلية فقد تم اختراع الطبق في أوروبا في القرن السابع عشر، وانخفض الطلب على المنتج بعد إغلاق الحانات والمطاعم التي تقدم البطاطا الشهيرة في البلاد. ونشأ فائض من المنتج، أكثر من 750 ألف طن من البطاطا معرضة لخطر الفساد إذا لم يتم استهلاكها.

وحسب صحيفة "ذي تلغراف" البريطانية، أعلن كولز عن إطلاق حملة كبيرة مع منظمة نفايات الطعام ومحلات السوبر ماركت، لمطالبة البلجيكيين بتناول المزيد من البطاطا في المنزل، لكن هذا لن يكون كافياً حيث قال: "نحاول جاهدين العمل أيضًا على المبيعات إلى دول أوروبا الوسطى التي ترغب في صنع النشا، إضافة إلى أن البطاطا تُستخدم أيضًا في إنتاج علف الحيوانات وحتى الكهرباء".