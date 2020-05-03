بورصة فلسطين تستأنف التداول بعد توقف دام 40 يوما

استأنفت بورصة فلسطين التداول، اليوم الأحد، بعد وقف عملياتها 40 يوما لحماية الموظفين ومنع تقلبات السوق وسط انتشار فيروس كورونا.

وقال أحمد عويضة الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين، إن المستثمرين سيكونون قادرين على التداول عن بعد بما يتماشى مع الإرشادات الصحية"، بحسب ما نقلته "رويترز".

وأضاف "هذا القرار يأتي حفاظا على حقوق المستثمرين الذين سيتمكنون من القيام بتعاملاتهم من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة دون الحاجة للحضور الشخصي لشركات الوساطة".

ويبلغ عدد الشركات المدرجة في البورصة 48 بإجمالي قيمة سوقية حوالي 3.8 مليار دولار.

كما يقع مقر بورصة فلسطين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وحيث أعلن مسؤولو الصحة حالتي وفاة بسبب الفيروس و336 حالة إصابة.

وفرضت السلطة الفلسطينية إجراءات عزل عام شاملة في الضفة الغربية قبل أسابيع، لكنها بدأت في تخفيف القيود تدريجيا.