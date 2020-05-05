سعر خام برنت يتجاوز 30 دولار للبرميل لأول مرة منذ 15 أبريل الماضي

تواصل أسعار خام برنت في العالم ارتفاعها، منذ صباح اليوم الثلاثاء، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12.1%، ليتجاوز سعره 30 دولار للبرميل الواحد، لأول مرة منذ 15 أبريل/نيسان، وفقاً لبيانات التداول.

وبحلول الساعة 14:47 بتوقيت موسكو، اليوم الثلاثاء، ارتفع سعر العقود الآجلة على نفط ماركة برنت لشهر يونيو/حزيران بنسبة 12.1% إلى 30.49 دولار للبرميل، والعقود الآجلة على نفط خام تكساس الوسيط للشهر نفسه ارتفعت بـ 18.29% حتى 24.12 دولار للبرميل.

وقفزت أسعار النفط عموما، اليوم الثلاثاء، بفضل آمال تعافي الطلب على الوقود مع بدء بعض الولايات الأمريكية والدول الأوروبية والآسيوية في تخفيف إجراءات عزل عام فرضتها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتحسنت توقعات الطلب على الوقود مع بدء ولايات أمريكية وعدة دول، منها إيطاليا وإسبانيا والبرتغال والهند وتايلاند بالسماح للبعض بالعودة لعملهم واستئناف العمل في مواقع البناء وفتح أبواب المتنزهات والمكتبات، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

لكن محللين قالوا إن الطلب العالمي على النفط تهاوى على الأرجح بنحو 30% في أبريل/ نيسان الماضي، وإن التعافي من المرجح أن يكون بطيئا خاصة مع توقعات باستمرار توقف أغلب عمليات خطوط الطيران الدولية لأشهر.

وتجاهلت الأسواق قرارا من الجهة التنظيمية للطاقة في ولاية تكساس الأمريكية، أكبر ولاية منتجة للنفط في أمريكا، بالتخلي عن مقترح لخفض الإنتاج بنسبة 20% في ظل خفض السعودية وروسيا ودول أخرى كبرى منتجة للنفط وشركات بارزة لإنتاجها.