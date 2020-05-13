أوبك: خفض إنتاج النفط في العالم يعطي تأثيرا إيجابيا على السوق

أكد تقرير لمنظمة "أوبك" أن خفض إنتاج النفط في العالم بدأ بالفعل في التأثير الإيجابي على السوق، مشيرا إلى أن إعادة التوازن للسوق ستشهد تسارعا في الأرباع المقبلة.

وأضاف تقرير المنظمة عن سوق النفط لشهر مايو/أيار الحالي "بدأ تعديل سريع للإمداد فيما يتعلق بالاختلال الحاد الحالي، الذي لوحظ في سوق النفط العالمية بالفعل في إظهار استجابة إيجابية، ومن المتوقع أن يتسارع انتعاش التوازن في الأرباع المقبلة".

كما أشار التقرير إلى أن منتجي النفط خارج تحالف "أوبك +" قاموا بخفض إنتاج النفط بنحو 3.6 مليون برميل يوميا، "اعتبارًا من 6 مايو ، حول العالم خارج دول إعلان التعاون"أوبك+"، تم بالفعل الإعلان عن تخفيض إنتاج النفط بنحو 3.6 مليون برميل يوميًا بسبب نقص الطلب وانخفاض أسعار النفط وزيادة العرض والقدرة المحدودة لمرافق تخزين النفط".

كما أضافت المنظمة أنها تتوقع، بدلاً من الانخفاض المتوقع سابقًا في إمدادات النفط من دول خارج أوبك بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا، انخفاضها السنوي بمقدار 3.5 مليون برميل يوميًا إلى 61.5 مليون برميل يوميًا" بالنسبة لعام 2020، سيتم تعديل إمدادات النفط من الدول غير الأعضاء في منظمة الأوبك بشكل تنازلي بما يقرب من 2 مليون برميل يوميًا مقارنة بالتوقعات السابقة، والآن من المتوقع حدوث انخفاض قدره 3.5 مليون برميل يوميًا. تستند التغييرات الرئيسية هذا الشهر على خطط لوقف أو تقليل الإنتاج الذي أعلنت عنه شركات النفط، بما في ذلك الشركات الكبرى، وخاصة في أمريكا الشمالية".

هذا وقررت أوبك وحلفاؤها، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، في أبريل/نيسان خفض إنتاج الخام بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا لشهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، وهو خفض قياسي، ردا على الهبوط بنسبة 30 في المئة في الطلب العالمي على الوقود الناجم عن جائحة فيروس كورونا.