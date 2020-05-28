اتفاق مصري إسرائيلي على عقد لقاء لمنتدى "غاز شرق المتوسط"

ذكر موقع هيئة البث الإسرائيلي، أن وزيري الطاقة المصري طارق الملا، اتصل بوزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس وهنأه بمناسبة توليه حقيبة الطاقة في الحكومة الجديدة واتفقا على عقد لقاء لمنتدى غاز شرق المتوسط قريبا، مشيرا إلى أن الاتصال ركز على بحث مواصلة التنسيق الإقليمي فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، بعد أن توقفت هذه المباحثات بسبب جائحة كورونا.
وذكرت الوكالة أن وزيري الخارجية من الجانبين جابي أشكنازي وسامح شكري أجريا محادثات هاتفية أمس الأربعاء، دون أن تفصح عن فحوى المكالمة.
وتأسس منتدى "غاز شرق المتوسط" في كانون الثاني من عام 2019 ويقع مقره الرئيسي في القاهرة. ويهدف المنتدى إلى تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة.
وأعضاء المنتدى حاليا هم مصر وقبرص وإسرائيل واليونان وإيطاليا، كما يشارك ممثلون عن دول أخرى من بينها فلسطين والأردن في الاجتماعات.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)