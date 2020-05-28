اتفاق مصري إسرائيلي على عقد لقاء لمنتدى "غاز شرق المتوسط"

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن اتفاق مصري إسرائيلي لعقد لقاء خاص لمنتدى "غاز شرق البحر الأبيض المتوسط".

ذكر موقع هيئة البث الإسرائيلي، أن وزيري ​الطاقة​ المصري طارق ​الملا​، اتصل بوزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس وهنأه بمناسبة توليه حقيبة الطاقة في ​الحكومة الجديدة​ واتفقا على عقد لقاء لمنتدى غاز شرق المتوسط قريبا، مشيرا إلى أن الاتصال ركز على بحث مواصلة التنسيق الإقليمي فيما يتعلق ب​الغاز الطبيعي​، بعد أن توقفت هذه المباحثات بسبب جائحة ​كورونا​.

وذكرت الوكالة أن وزيري الخارجية من الجانبين جابي أشكنازي و​سامح شكري​ أجريا محادثات هاتفية أمس الأربعاء، دون أن تفصح عن فحوى المكالمة.

وتأسس منتدى "غاز شرق المتوسط" في كانون الثاني من عام 2019 ويقع مقره الرئيسي في ​القاهرة​. ويهدف المنتدى إلى تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة.

وأعضاء المنتدى حاليا هم مصر وقبرص وإسرائيل و​اليونان​ و​إيطاليا​، كما يشارك ممثلون عن دول أخرى من بينها ​فلسطين​ والأردن في الاجتماعات.