صندوق مصر السيادي يدخل التصنيف العالمي

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الجمعة، دخول صندوق مصر السيادي التصنيف العالمي للصناديق السيادية.

وقال المستشار محمد عبد العزيز، المستشار القانوني للوزارة، وأحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق، إن صندوق مصر السيادي ذو طبيعة خاصة، واحتل المرتبة الـ 43 بين 93 صندوق سيادي عالمي، وفقا لموقع "بوابة الأهرام".

وأشار عبد العزيز إلى أن "جميع الصناديق السيادية علي مستوى العالم تبدأ برأسمال ضخم جدًا لما تقوم به من استثمارات تحافظ علي أموال واستثمارات الدولة للأجيال القادمة".

وأوضح أن "الصندوق المصري تم إنشاؤه بعد إعداد دراسات كبيرة للوصول إلى أفضل النظم لخلق هذا الكيان على قدر المتاح لدى الدولة من أصول، إذ تم اكتشاف عدد كبير من الأصول والثروات غير المستغلة الاستغلال الأمثل، حيث تم عقد العديد من اللجان والمرور بمراحل عديدة لحصر تلك الأصول".

وقال إنه "تم إنشاء الصندوق ككيان مشترك جزء منه رأس مال الصندوق والجزء الآخر هو الأصول غير المستغلة، موضحًا أن الأصول التي تم نقلها للصندوق حاليًا تمثل كمّا جيدا جدا".

وأكد عضو مجلس إدارة الصندوق أنه تم البدء في اتجاهات عديدة كمحطات الكهرباء ومحطات توليد المياه ومحطات الرياح والطاقة المتجددة.