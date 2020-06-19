البنك المركزي الأوروبي يحذر قادة منطقة اليورو من تراجع اقتصادي هائل

أبلغت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن اقتصاد التكتل يشهد "تراجعا هائلا" ودعت الاتحاد للتحرك لقيادة الانتعاش.

وألقت لاجارد كلمتها في اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة للنقاش حول كيفية تصميم التعافي من الأزمة.

وقالت وفقا لـ"رويترز"، إن "اقتصاد الاتحاد الأوروبي يشهد تراجعا هائلا".

وأضافت أن اقتصاد منطقة اليورو يتجه صوب "انخفاض حاد" بنحو 13% في الربع الثاني وكررت توقعات البنك بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي 8.7% في 2020 وحدوث انتعاش بنسبة 5.2% في 2021.

وأكدت أن "التأثيرات الكاملة لأسوأ تراجع اقتصادي للاتحاد الأوروبي لم تظهر بالكامل بعد في سوق العمل وإن معدل البطالة بمنطقة اليورو قد يبلغ 10%".

وذكرت مصادر أن لاجارد دعت القادة للاتفاق على خطة تعاف سريعا لقيادة الانتعاش الاقتصادي وقالت إن الأسواق المالية هادئة نسبيا بسبب التوقعات بأن التكتل سيتحرك ليُظهر أن "الاتحاد الأوروبي عاد للعمل".