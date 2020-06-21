المعاملة بالمثل... السعودية تبدأ بتطبيق إجراءات خاصة ضد الدول التي تعرقل صادراتها

أعلنت السعودية، اليوم الأحد، البدء بتطبيق عدد من الإجراءات على الواردات التي تأتي من الدول التي تطبق قيودا على صادرات الممكلة.

وبحسب صحيفة "سبق" الإلكترونية، ستعمل الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية على تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير على وارداتها من الدول التي تطبق تدابير أو إجراءات أو قيود على الصادرات السعودية، والتي لا تتوافق مع الالتزامات والاتفاقات الدولية.

وستعمل الهيئة على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتوافق مع آليات التطبيق في هذا الشأن، ابتداءً من يوم الأربعاء الأول من يوليو/ تموز من عام 2020م.

وبحسب بيان الهيئة، فقد لوحظ استمرار تطبيق عدد من الدول لتدابير واشتراطات وإجراءات ضد الصادرات السعودية لا تتوافق مع نصوص وأحكام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية.

وأشارت الهيئة إلى أن تلك التدابير والإجراءات لا تحقق "المنافسة العادلة والمتكافئة للتجارة البينية مع تلك الدول، ولها تداعيات سلبية على تمكين تنافسية القطاع الخاص بالمملكة من النفاذ لتلك الأسواق".

واعتبرت الهيئة أن مبدأ المعاملة بالمثل سيؤدي إلى تقليل الأثر السلبي على التبادل التجاري مع تلك الدول، ويعزز تنافسية القطاع الخاص ويمكّن نفاذ صادرات المملكة وتضمن لها الحصول على فرصة المنافسة العادلة في النفاذ البيني.