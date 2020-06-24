قرار جديد من المركزي المصري بشأن العملاء المدرجين في القوائم السلبية والسوداء

وأكد البنك المركزي على ضرورة قيام البنوك بإخطار عملائها المدرجين ضمن القوائم السلبية والقوائم السوداء بما تم اتخاذه من إجراءات لحذفهم من تلك القوائم، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

وقال البنك في بيان له إن "هذه التعليمات تهدف إلى تعجيل إتمام إجراءات استفادة العملاء من القرار الصادر في أبريل/ نيسان الماضي بإلغاء القوائم السلبية والسوداء لكل من الأفراد والشركات، والذي يستفيد منه نحو 8 آلاف شركة و100 ألف عميل من الأفراد، وإلغاء حظر التعامل معهم وإطلاع حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، بما ينعكس إيجابيًا على دفع عجلة الإنتاج والصناعة والحفاظ على العمالة".

وتابع أن "القرار تضمن تخفيض فترات الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء الذين قاموا بسداد مديونياتهم بالكامل لتصبح 6 أشهر بدلا من 3 سنوات، وبلغ عدد المستفيدين مما سبق نحو 162 ألف عميل، كما تضمن القرار تخفيض فترات الإفصاح عن العملاء الذين قاموا بإتمام سداد مديونياتهم بعد الاتفاق مع البنوك على تخفيض جزء منها ليصبح سنة واحدة بدلًا من 5 أو 10 سنوات، حيث بلغ عدد المستفيدين من ذلك نحو 61 ألف عميل".

وأوضح أنه "تم حذف المعلومة التاريخية المتاحة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، للعملاء الذين استوفوا مدد الإفصاح، بما يمكنهم من الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال أنشطتهم والعودة بقوة إلي دائرة النشاط الاقتصادي".