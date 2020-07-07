توقعات بانخفاض إنتاج النفط الأمريكي العام الجاري

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يهبط بمقدار 600 ألف برميل يوميا في 2020، إلى 11.63 مليون برميل يوميا، بحسب "رويترز".

يأتي توقع الإدارة الجديد بما يقل عن تقديراتها السابقة لانخفاض قدره 670 ألف برميل يوميا.

وتوقعت الإدارة كذلك أن ينخفض إنتاج النفط الأمريكي بمقدار 620 ألف برميل يوميا في 2021، إلى 11.01 مليون برميل يوميا، وهو أيضا أقل من توقعاتها السابقة التي أشارت إلى هبوط قدره 720 ألف برميل يوميا.

والشهر الماضي صرحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن "إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة هبط الأسبوع الماضي 200 ألف برميل يوميا، إلى 11.2 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2018".