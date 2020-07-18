"ستاندرد آند بورز" تعدل النظرة المستقبلية للكويت إلى "سلبية" من "مستقرة"

عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" اليوم الجمعة النظرة المستقبلية للكويت إلى "سلبية" من "مستقرة".

وكالة التصنيف الائتماني إنها تتوقع أن مصدة السيولة الرئيسي للبلاد، صندوق الاحتياطي العام، لن يكون كافيا لتغطية العجز لدى الحكومة المركزية.

وأضافت الوكالة في بيان "رصيد صندوق الاحتياطي العام كان يتناقص باطراد على مدار السنوات الثلاث الفائتة، لكن هذه العملية تسارعت في الشهور الأخيرة بعد التراجع في أسعار النفط وتطبيق الكويت لاتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط".رويترز

وأكدت ستاندرد آند بورز تصنيفات الكويت عند 'AA-/A-1+'.