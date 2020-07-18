صندوق النقد الدولي: وضع لبنان صعب جدا والإصلاحات "مكانك راوح"

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم أمس الجمعة، أن وضع لبنان الاقتصادي والمالي صعب جدا ويحتاج إلى إصلاحات جذرية لتجاوز أزمته الحالية.

ونقلت قناة "الجديد" اللبنانية تصريحات مديرة صندوق النقد​ الدولي، كريستالينا جورجيفا، التي قالت: "لم نحقق بعد أي تقدم في المفاوضات مع لبنان لكننا سنبقى ملتزمين معه".

وأكدت جورجيفا أنه "نواصل انخراطنا مع الحكومة اللبنانية لكننا لم نتوصل بعد إلى اتفاق"،

وتوجهت جورجيفا إلى الشعب اللبناني قائلة: "أناشد اللبنانيين للعمل على وحدة الهدف لنتخذ إجراءات إعادة التوازن للاقتصاد".