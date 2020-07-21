إيلون ماسك يدخل لأول مرة قائمة أغنى 5 أشخاص في العالم

دخل إيلون ماسك، مؤسس شركة "Tesla" و"SpaceX" ، لأول مرة قائمة أغنى خمسة أشخاص في العالم.

فبحسب تصنيف لمجلة "فوربس" الأمريكية، فقد بلغت ثروة ماسك 74.2 مليار دولار.

هذا وكان ترتيب ماسك بين أغنياء العالم بحسب المجلة في منتصف شهر مارس/ آذار، في المرتبة الـ31، لتتضاعف ثروته ثلاث مرات تقريبا، مع ارتفاع في سعر أسهم شركة "تسلا" بنحو 300 % منذ بداية عام 2020.

وبحسب المجلة فقد تصدر جيف بيزوس مؤسس شركة "أمازون" القائمة بثروة بلغت 189 مليار دولار، وحل خلفه في المرتبة الثانية وبثروة وصلت لـ113.8 مليار دولار، رئيس "لويس فويتون مويت هينيسي" (LVMH) برنارد أرنو.

وثالثا حل بيل غيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت" بصافي ثروة وصل لـ113.4 مليار دولار، وخلفه رابعا مؤسس شركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ بثروة وصلت لـ90.3 مليار دولار.

هذا وكان ماسك قد حقق في وقت سابق من هذا العام ربحا وصل لـ6 مليارات دولار في يوم واحد، بعد ارتفاع سهم شركته تسلا بنسبة 10.8 في المئة، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.544 دولارا للسهم، ما يعني أن قيمتها السوقية بلغت 286.5 مليار دولار.