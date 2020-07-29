وزارة النفط: العراق يوقع عقد مصفاة بتكلفة 4 مليارات دولار مع "جيه.جي.سي" اليابانية

أعلنت وزارة النفط العراقية توقيع عقد مع شركة "جيه.جي.سي" اليابانية لبناء مصفاة نفطية بطاقة 55 ألف برميل يوميا في البصرة جنوبي البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان، نشرته على موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، أن المصفاة ستنتج أنواعا من الوقود تشمل غاز البترول المسال والبنزين وزيت الغاز، مقدرة تكلفة المنشأة بأربعة مليارات دولار.

وأكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل أن المشروع يعد من المشاريع الكبيرة والواعدة في الصناعة التكريرية في العراق بطاقة تقدر بـ55 ألف برميل في اليوم، وسيوفر 7 آلاف فرصة عمل يتم تشغيلها بشكل مباشر في المشروع، بالإضافة إلى 70 ألف فرصة عمل أخرى خلال فترة مراحل تنفيذ المشروع.

وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاء معمل بتقنيات متطورة، مصفى مصغر يضم 7 وحدات إنتاجية لتحويل مخلفات إنتاج المصفى من ًالنفط الأسود" إلى منتجات بيضاء (غاز سائل، كازولين بعدد اوكتان 92.2، وكارولين بعدد اوكتافين 95، زيت وقود، زيت الغاز في وحدات الهدرجة) بمواصفات أوروبية صديقة للبيئة.

كما أشار الوزير العراقي إلى أن المشروع يأتي ضمن توجهات الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار الأمثل للطاقات الإنتاجية لتحقيق أعلى مردود اقتصادي من المنتجات النفطية وتقليل الاستيراد.