ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي يتفقان على الالتزام بقرار "أوبك +"

ناقش ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الأوضاع في سوق النفط، مع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن الاتصال، الذي جرى اليوم الأربعاء، بحث الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية وإعادة التوازن إليها.

وقالت الوكالة: "في هذا الصدد، أكد الجانبان على أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق (أوبك +) بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها. كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها".

على جانب آخر، قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، اليوم الأربعاء، إن سوق النفط لم يستقر بعد، لكنه أكد أن الإجراءات التي نفذتها منظمة "أوبك" نجحت في رفع أسعار الخام.

وأوضح زنغنه في تصريحات للتلفزيون الرسمي نقلتها وكالة "رويترز": "السوق لم تستقر بعد لأسباب عدة من بينها تفشي فيروس كورونا، لكن أوبك اتخذت إجراءات جيدة".

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها -من بينهم روسيا- فيما يعرف باسم تحالف "أوبك +"، على تخفيضات قياسية للإنتاج لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد -19".

جاءت التعليقات من الجانب الإيراني بعد أن بدأت "أوبك +" اجتماعًا افتراضيًا، اليوم الأربعاء، لمراجعة مستويات امتثال المنتجين للتخفيضات المقررة.