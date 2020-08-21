1.4 مليون عميل ينتظرون استرداد قيمة تذاكر السفر من "لوفتهانزا"

أعلنت المجموعة المؤممة جزئيا اليوم أنها أحرزت تقدما في رد قيمة تذاكر الطيران الأسابيع الماضية، وردت 2.3 مليار يورو إلى 5.4 مليون عميل، بحسب ما ذكرت الصحيفة "الاقتصادية".

وأعلنت الشركة في فرانكفورت أنه منذ النصف الأول من العام لم تتم تسوية حوالي 8% من الحالات، التي من المنتظر أن يُجرى تسويتها بحلول نهاية أغسطس الجاري. وبحسب البيانات، فإن أغلب الإجراءات المعلقة تعود لحالات أحدث.

وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، تلتزم شركات الطيران بسداد سعر التذكرة التي قامت بإلغائها في غضون سبعة أيام من تاريخ الإلغاء.

وعقب انهيار الحركة الجوية في مارس الماضي، أوقفت شركة لوفتهانزا عمليات السداد التلقائية وأصرت على إجراء مراجعات فردية لحالات الإلغاء.

ومثل شركات أخرى، حاولت لوفتهانزا تعويض العملاء بقسائم. وأثار هذا الإجراء انتقادات حادة من قبل دعاة حماية المستهلك وبلاغات لدى سلطات الإشراف على الطيران.