الكرملين: موسكو تقلص تدريجيا اعتمادها على عائدات النفط

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي، تعليقا على الميزانية الفيدرالية للعام الماضي، التي اعتمدت بنحو 40 بالمئة على عائدات النفط، وفق وزارة المالية، قائلا "هذا الرقم، بالطبع، غير مناسب ولا يناسب أي شخص. لكن هذا الرقم يميل إلى الإنخفاض التدريجي، وإن كان بطيئا. وعلى مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة سنة الماضية، يمكن رؤية هذا الانخفاض بالعين المجردة".
وأشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين لاحظ النمو الموازي لقطاع التكنولوجيا الفائقة، وقال بيسكوف: "وعلى خلفية الوباء الذي أدى إلى تحديات جديدة واجهتنا، أظهر علمنا فقط والطب نتيجة رائعة على نطاق عالمي".
وقال الوزير الروسي خلال اجتماع مع قادة إقليم خانتا-مانسيسك، ذو الحكم الذاتي: "من الواضح أن إنتاج هذا العام سيكون أقل مما كان عليه في عام 2019. وفقًا لتقديراتنا، بناءً على جدول الإجراءات المنسقة، من مايو/ أيار إلى يونيو/ حزيران في بلدنا، كان التخفيض حوالي 19 بالمئة. بالنظر إلى أن الزيادة الإضافية في الإنتاج مستمرة بشكل تدريجي، من آب/ أغسطس إلى أيلول/ سبتمبر، سيكون التخفيض حوالي 13.8 بالمئة، من المستويات المخطط لها لعام 2020".
وأضاف نوفاك: "وعليه نتوقع تخفيضاً للعام بأكمله بنحو 10 بالمئة أي إلى مستوى حوالي 510 مليون طن".
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