الكرملين: موسكو تقلص تدريجيا اعتمادها على عائدات النفط

أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو تعمل على تقليص الاعتماد على عائدات النفط تدريجيا في الميزانية الفيدرالية.

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي، تعليقا على الميزانية الفيدرالية للعام الماضي، التي اعتمدت بنحو 40 بالمئة على عائدات النفط، وفق وزارة المالية، قائلا "هذا الرقم، بالطبع، غير مناسب ولا يناسب أي شخص. لكن هذا الرقم يميل إلى الإنخفاض التدريجي، وإن كان بطيئا. وعلى مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة سنة الماضية، يمكن رؤية هذا الانخفاض بالعين المجردة".

وأشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين لاحظ النمو الموازي لقطاع التكنولوجيا الفائقة، وقال بيسكوف: "وعلى خلفية الوباء الذي أدى إلى تحديات جديدة واجهتنا، أظهر علمنا فقط والطب نتيجة رائعة على نطاق عالمي".