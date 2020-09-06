وكالة: مالك مركز "كامبريج" الطبي بالإمارات يستعين بشركة استثمار لبيع محتمل

استعان مالك مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل، الذي يعمل في الرعاية طويلة الأمد في الإمارات والسعودية، بشركة "دينوفو" للاستثمارات من أجل بيع محتمل.

ونقلت وكالة"رويترز" عن مصدرين، أن"تي ف ام كابيتال هليكير" وهي شركة للتستثمارت خاصة، تخطط للتخارج من استثمارها في المركز في صفقة قيمتها ما بين 200 و300 مليون دولار.

وأضافت الوكالة أن "دينوفو" عممت وثيقة على مشترين محتملين لقياس مدى الاهتمام.

ويملك المركز منشآت في أبو ظبي والعين بالإمارات وفي الظهران السعودية.

يذكر أن المركز يوفر الرعاية الصحية للمرضى، الذين يحتاجون إلى إعادة التأهيل قصير وطويل الأمد وللأشخاض الين يعانون من مشاكل صحية مزمنة.