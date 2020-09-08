تراجع سعر خام برنت إلى ما دون 40 دولارا للبرميل

يتراجع سعر خام برنت إلى أدنى مستوى له منذ يونيو/حزيران، ويفقد خام غرب تكساس الوسيط 7% من قيمته، وفقًا لبيانات التداول.

تسارعت وتيرة الانخفاض في أسعار النفط العالمية، اليوم الثلاثاء، حيث تراجع سعر خام برنت إلى الحد الأدنى منذ يونيو، كما فقد خام غرب تكساس الوسيط 7 في المئة من قيمته، وفقًا لبيانات التداول.

وانخفض سعر العقود الآجلة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر لمزيج النفط الخام برنت بحر الشمال بنسبة 4.86 في المئة إلى 39.97 دولار للبرميل، وعقود أكتوبر/تشرين الأول الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط - بنسبة 7.39 في المئة إلى 36.83 دولار للبرميل.

وانخفض سعر خام برنت في جلسة التداول الخامسة على التوالي، بعد أن فقد بالفعل ما يقرب من 8 في المئة من قيمته. وخلال الفترة نفسها، انخفض خام غرب تكساس بنسبة 8 في المئة. ورفعت وكالة التصنيف الدولية فيتش توقعاتها لسعر نفط برنت لعام 2020 من 35 دولارًا إلى 41 دولارًا للبرميل، لخام غرب تكساس الوسيط - من 32 دولارًا إلى 38 دولارًا للبرميل، وفقًا لتقرير الشركة. في الوقت نفسه، خفض خبراء الوكالة التوقعات الطويلة الأجل لبرنت من 55 دولارًا إلى 53 دولارًا للبرميل، لخام غرب تكساس الوسيط - من 52 دولارًا إلى 50 دولارًا للبرميل.

ويستمر اليوم الانخفاض بوتيرة أسرع وسط مخاوف متزايدة بشأن الطلب على المواد الخام.