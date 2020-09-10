المركزي المصري يعلن موعد طرح عملات بلاستيكية

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن البورصة المصرية تحتاج لأوراق مالية جديدة، وطرح الشركات في البورصة يجعلها تخضع للرقابة والحساب.

وقال عامر في تصريحات تلفزيونية: "ما تردد عن تغيير مصر للعملة لا أساس له من الصحة، ولكن العملات الصغيرة من كثرة استهلاكها تتغير، لذلك نسعى أن تكون قدرتها على الاحتمال أطول".

وأضاف "سنستخدم البلومير لإنتاج نقود من فئة 10 و20 جنيها على أن تكون متاحة في العام المقبل وهي قريبة من العملة البلاستيكية بعض الشيء".

ويرى عامر أن ارتفاع الضرائب لا يساعد على جذب الاستثمار، مشددا على ضرورة التنازل عن الغرامات الضريبية المجحفة في السوق، موضحا أن فكر الدولة ومؤسساتها هو حماية الأسواق وحماية الصناعة من الدائنين.

وأتم محافظ المركزي المصري "الرئيس السيسي قام باستدعائي للحديث مع الحكومة لحل مشكلات الصناعة، والاقتصاد لا يدار بالذهاب إلى النيابة".