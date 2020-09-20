انخفاض قياسي للعملة الإيرانية بعد تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة

تراجع الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية، اليوم الأحد، بعد يوم من إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن موقع "بونباست" الذي يرصد السوق غير الرسمية أن الدولار عرض بسعر يصل إلى 273 ألف ريال، مقارنة مع 267 ألفا و800 ريال أمس السبت.

ويأتي هذا التدني الكبير للعملة الإيرانية بعدما رفضت إيران الخطوة الأمريكية.

وفقد الريال الإيراني في السنوات الأخيرة نحو 49% من قيمته بسبب السياسة والعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ليس بإمكانها فرض عقوبات دولية على إيران، داعيا للحفاظ على الاتفاق الموقع مع طهران في 2015 حول برنامجها النووي.