الأصعب على الإطلاق... الخطوط القطرية تؤكد تكبدها خسائر بنحو 1.9 مليار دولار

وصفت مجموعة الخطوط الجوية القطرية، عملياتها لعام 2019-2020، بالأصعب على الإطلاق خلال تقريرها السنوي، مؤكدة تكبدها خسائر نحو 1.9 مليار دولار أمريكي.

وقالت المجموعة في بيان نشرته، على موقعها الرسمي، اليوم الأحد "بالرغم من امتلاك الخطوط الجوية القطرية لخبرات كبيرة في مواجهة التحديات الاستثنائية، إلا أن العام 2019-20 كان مختلفا ومليئا بالتحديات غير المسبوقة".

أصدرت #الخطوط_الجوية_القطرية اليوم تقريرها السنوي للعام المالي 2019-2020، الذي يبرز مواصلة الناقلة في صمودها بوجه الحصار غير القانوني على دولة #قطر، وقوّة عملياتها خلال فترة تعتبر الأصعب على الإطلاق في تاريخ الطيران عالمياً.https://t.co/WCPQrtNyio — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) September 27, 2020

واعتبرت أن ما أسمته "الحصار غير القانوني على دولة قطر" (مقاطعة السعودية والبحرين والإمارات ومصر) لقطر ومنعها من استخدام مجالها الجوي)، وإيقاف عمليات طيران إيطاليا من قبل مالك حصة الأغلبية في الشركة، ومواكبة التغيّرات التي طرأت على سياسة المحاسبة ومعايير إعداد التقارير، وانتشار جائحة كوفيد-19؛ شكّل مزيجًا من التحديات التي أدّت بمجموعة الخطوط الجوية القطرية إلى تسجيل خسارة بلغت 7 مليار ريال قطر (نحو 1.9 مليار دولار) في العام المالي 2019-20.

وسجلت الشركة القطرية ارتفاع إجمالي العائدات والمداخيل التشغيلية الأخرى إلى 51.1 مليار ريال قطري (حوالي 14 مليار دولار)، بزيادة بلغت 6.4 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي.

ونقلت الخطوط الجوية القطرية على متن رحلاتها 32.4 مليون مسافر، بزيادة بلغت 9.8 بالمئة مقارنة بالعام المالي الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، "خلال العام المالي 2020، سجّلنا نمواً في عائدات المجموعة إلى 51.1 مليار ريال قطري، والمقاعد المتاحة لكل كيلومتر بنسبة 3.2 بالمئة، وأطنان الشحن التي تم التعامل معها بنسبة 2.8 بالمئة، وحركة المسافرين في مطار حمد الدولي بنسبة 8.6 بالمئة؛ واستثمرت الخطوط الجوية القطرية مبلغ 16.8 مليار ريال (4.6 مليار دولار)، لتطوير الأسطول وغيره من الخدمات خلال العام".

ومنذ انتشار جائحة كورونا، تمكنت "القطرية"، وفقا للباكر، من نقل أكثر من مليوني شخص بأمان وسلام إلى بلدانهم، ونقل أكثر من 250 ألف طناً من المواد الأساسية والإمدادات الطبية إلى الدول المتأثرة بالوباء.

وأعرب الباكر عن ثقته في أن الخطوط الجوية القطرية ستجتاز هذه الفترة الصعبة أقوى مما كانت عليه يوماً، وستستمر في ابتكار وسائل جديدة لخدمة المسافرين، وإرساء معايير جديدة سيأمل منافسونا بمضاهاتها؛ على حد تعبيره.