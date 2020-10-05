بـ 6 علامات... تأكد من صحة عملة الخمسة ريالات السعودية

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن مجموعة من العلامات الرئيسية للتأكد من صحة ورقة العملة السعودية الجديدة من فئة الخمسة ريالات والمصنوعة من مادة البوليمر.

ونشرت المؤسسة عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق في موقع تويتر، مقطع فيديو يتضمن المواصفات والعلامات الأمنية التي يمكن استشعارها عن طريق اللمس والنظر والحركة، للتأكد من سلامة العملة، حسبما ذكر موقع "عاجل" السعودي.

وفي الفيديو، ذكرت المؤسسة 6 علامات يمكن من خلالها التأكد من صحة العملة، هي:

الطباعة البارزة: وتنتشر هذه الطباعة على معظم أجزاء وجه وظهر العملة؛ بحيث تضيف خشونة في الملمس وتناسقا في الألوان، ووضوحًا في النقوش.

خيط الأمان: وهو خيط متقطع بالحبر المغناطيسي، يظهر على وجه الورقة النقدية على هيئة نوافذ بلون معدني فضي يمكن قراءته بشكل آلي.

الأشكال الفوسفورية: وهي عبارة عن أشكال هندسية، وزخارف بألوان فوسفورية متعددة على وجه وظهر الورقة النقدية عند تعريضها للأشعة فوق البنفسجية.

الحبر المتغير بصريا: وهو شكل زخرفي بداخله قيمة الفئة، ويمكن رؤيته بلونين مختلفين عن تحريك الورقة النقدية بشكل أفقي؛ حيث يتغير لون هذا الشكل من اللون البنفسجي إلى الأخضر.

الحبر اللؤلؤي: وهو عبارة عن شريط مطبوع بأحبار فوسفورية على ظهر الورقة النقدية، يتضمن شكلًا زخرفيًّا بداخله قيمة الفئة 5، ويظهر عن إمالة الورقة النقدية بشكل أفقي.

أما العلامة الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر، فهي عبارة عن طباعة بارزة لشكل زخرفي يساعد المكفوفين وضعاف البصر على التعرف على قيمة العملة عند لمسها.

تعتبر عملة البوليمر من فئة الخمسة ريالات نسخة محدثة ومطورة، وسيكون تداولها جنباً إلى جنب مع فئة الخمسة ريالات الحالية.#عملة_البوليمر #مؤسسة_النقد #SAMA pic.twitter.com/6p0Q0obxZz — SAMA | مؤسسة النقد العربي السعودي (@SAMA_GOV) October 5, 2020

والمعالم الرئيسية للعملة الجديدة التي بدأ تداولها، اليوم الاثنين، تتمثل في الوجه الذي يضم صورة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصورة حقل الشيبة في الربع الخالي، بالإضافة إلى شكل النافذة التي تحتوي على زخارف مستمدة مـن شعار رؤية السعودية 2030 بداخلها شعار الدولة السيفين والنخلة.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، الأحد، أن مؤسسة النقد العربي السعودي أعلنت عزمها طرح العملة السعودية المصنوعة من البوليمر.

وأوضحت مؤسسة النقد أنه روعي في تصميم وألوان فئة الخمسة ريالات من مادة البوليمر لتكون مماثلة لتصميم وألوان الفئة الورقية نفسها، المتداولة حالياً المصنوعة من القطن، مع مراعاة اختلاف تقنيات الصناعة والمواصفات الفنية، والعلامات الأمنية الخاصة بهذه الفئة.

وذكرت المؤسسة أنه سيتم طرح الكميات الأولية للفئة الجديدة للتداول، اعتبارا من يوم غد الاثنين، وذلك جنبا إلى جنب مع فئة الخمسة ريالات المتداولة حاليا، وباقي فئات الإصدار السادس من الأوراق النقدية المتداولة، بصفتها عملة رسمية قانونية.

وأكدت "ساما" طباعة فئة الخمسة ريالات الجديدة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة من مادة البوليمر، حيث تتميز بالعديد من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية عالية الجودة، لافتة إلى أن تصميم هذه الفئة تضمن على وجه الورقة صورة الملك سلمان بن عبد العزيز، وصورة حقل الشيبة في الربع الخالي، إضافة إلى شكل النافذة الشفافة التي تحتوي على زخارف مستمدة من شعار رؤية المملكة 2030.