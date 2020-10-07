رئيسة إثيوبيا تطالب الحكومة بتقليل التأثير الاقتصادي لكورونا

وجهت رئيسة إثيوبيا، سهلورق زودي، الحكومة إلى إعطاء الأولوية للتدابير الاقتصادية الرئيسية والحد من التضخم على خلفية تداعيات وباء كورونا الاقتصادية على البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية، جاءت تصريحات الرئيسة في كلمتها الافتتاحية أمام الجلسة العادية المشتركة لمجلس الاتحاد ومجلس نواب الشعب، أمس الثلاثاء.

وقالت إنه "سيتم تحسين الإنتاج والإنتاجية الزراعية من خلال الزراعة الآلية وتوفير التمويل والري وتوفير المدخلات الزراعية الحديثة".

وأضافت "يجب إيلاء الاهتمام لتقليل التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا، والانتعاش الاقتصادي بعدها، واغتنام الفرص التي تأتي مع الوباء".

وأشارت إلى أهمية الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والسيطرة على التضخم.

وأوضحت أن معظم المشاريع قد تأخرت، مضيفة أن "هذا سيكون العام الذي سيتم فيه إنجاز المشاريع وبدء التشغيل".

وفي حديثها عن سد النهضة الإثيوبي الكبير، كشفت أن اثنين من توربينات سد النهضة الكبرى سيبدآن توليد الكهرباء، وأن أعمال ملء المرحلة الثانية ستكون كما هو مخطط لها.