روسيا تجمع ثاني أكبر محصول حبوب في تاريخها

أعلن وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، اليوم الأربعاء، بأن بلاده ستجمع في عام 2020 ثاني أكبر محصول حبوب في تاريخها، وسيكون حصاد محاصيل الحبوب ما لا يقل عن 125 مليون طن .

موسكو- سبوتنيك. وقال باتروشيف، خلال المعرض الروسي للصناعات الزراعية "الخريف الذهبي": "توقعاتنا للمحاصيل جيدة جدا. نرى أنه سيتم حصاد 125 مليون طن على الأقل من الحبوب - يجب أن يكون هذا هو ثاني أكبر حصاد في تاريخ روسيا، بالطبع، هذا أمر يدعو للشعور بالغبطة".

يذكر أنه في عام 2017 ، حصلت روسيا على حصاد قياسي في تاريخها قاطبة، 135.539 مليون طن من الوزن الصافي، بما في ذلك 86.003 مليون طن من القمح.

في أيلول/ سبتمبر، ذكرت وزارة الزراعة الروسية، بأن محصول القمح في روسيا في عام 2020، والذي تم حصاده بحلول منتصف الشهر الماضي، أصبح بالفعل ثاني أكبر محصول في تاريخ البلاد.

وبحسب هيئة الإحصاء الروسية (روستات)، فقد بلغ إجمالي محصول الحبوب في روسيا عام 2019 ، 121.2 مليون طن - وهذا هو المؤشر الثاني في تاريخ ما بعد الاتحاد السوفيتي.