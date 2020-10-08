وزارة الصناعة الجزائرية تبحث مع "فولكسفاغن" إطلاق مشروع صناعي

بحث وزير الصناعة الجزائري فرحات ايت علي براهم، مع ممثل مجمع فولكسفاغن لصناعة السيارات لمنطقة شمال أفريقيا، ألفونسو سانشا غارسيا، إمكانية إقامة مشروع صناعي لمجمع فولكسفاغن في الجزائر.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، فقد عقد الاجتماع، اليوم الخميس، على هامش زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الجزائر، مضيفا أن الطرفين بحثا إمكانية إقامة مشروع صناعي لمجمع فولكسفاغن في الجزائر، وفق صحيفة "النهار" الجزائرية.

وأكد الوزير الجزائري في تصريح للصحافة على استعداد مجمع السيارات لإقامة مشروع صناعي في الجزائر، وفق المقاربة الجديدة لتصنيع السيارات، مشيرا إلى أن المحادثات مع الطرف الأجنبي انطلقت منذ 6 أشهر.

وأضاف أيت براهم، أنه سيتم تكوين فوج عمل بين وزارة الصناعة ومجمع فولكسفاغن لدراسة إمكانية إقامة مشروع لتصنيع المركبات السياحية وفق دفتر الشروط الجديد، قائلا: "التقينا اليوم مع غارسيا، بمناسبة زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، لنشرع في دراسة التجسيد الفعلي لمشروع صناعي مع مجمع فولكسفاغن في الجزائر".

ومن جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سيات" وممثل مجمع فولكسفاغن بأن محادثاته مع الطرف الجزائري كانت مهمة وبناءة، بعد أن تلقى شروحات حول دفتر الشروط الجديد، "سنحاول أن نتقدم في هذا المشروع ونرى إمكانية تجسيد مشروع سيات والمجمع هنا في الجزائر".