وزير المالية المصري يكشف حقيقة زيادة الضرائب

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن مصر مرت بظروف صعبة خلال الفترة الأخيرة، مثل بقية دول العالم، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

CC0 / JESHOOTS-com الضرائب المصرية تحسم الجدل بشأن زيادة الرسوم على خطوط المحمول "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى قول معيط إن "الحكومة المصرية سعت لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الجائحة".

وأضاف معيط: "الحكومة لن تقوم بزيادة الضرائب أو الأعباء الضريبية على المواطنين"، مضيفا: "ستتبع الدولة خطة للتحول الرقمى والميكنة ودمج القطاع غير الرسمى لزيادة حصيلة الضرائب، دون فرض ضرائب جديدة".

وأوضح وزير المالية المصري أن "الحكومة قامت بزيادة حد الإعفاء الضريبى لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل"، مشيرا إلى أنها "قامت فقط بزيادة ضريبة كسب العمل بنسبة طفيفة على من يزيد كسبه السنوى عن ملوين جنيه وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية".