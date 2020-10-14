قطاع السياحة الإسرائيلي يخسر 3.6 مليار دولار في 2020

كشفت وزارة السياحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد إسرائيل فقد 12.1 مليار شيكل (3.6 مليار دولار) جراء التراجع الحاد في حركة السياحة على مدى الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن بيانات للوزارة، أن شهر سبتمبر/ أيلول وحده شهد انخفاضا في عدد السياح بنسبة 96%، حيث وصل إلى إسرائيل 15 ألفا و100 سائح، مقارنة بـ405 آلاف في العام السابق.

وقالت أوريت فركاش هكوهين، وزيرة السياحة الإسرائيلية التي تولت منصبها مؤخرا، إن: إعادة فتح صناعة السياحة سريعا يمكن أن تصبح جزءا من حل للتحديات الاقتصادية التي تواجه إسرائيل حاليا.

وتراجعت السياحة، وهي أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، 76 بالمئة منذ بداية 2020 ليسجل عدد السياح الوافدين إلى إسرائيل 783 ألفا مقارنة مع 3.295 مليون في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر أيلول 2019.

وعزت الوزارة تراجع أعداد السائحين إلى تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم.

وأغلقت إسرائيل حدودها عند بدء تفشي الوباء، ومن غير الواضح متى يعاد فتحها في ضوء استمرار المستوى بالغ الارتفاع لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا.