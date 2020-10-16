تونس تتوقع عجزا للموازنة 14% في 2020

قال مسؤول حكومي في تونس إن بلاده تتوقع أن تدفع أزمة فيروس كورونا عجز موازنتها إلى 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، أي مثلي الهدف الأصلي وأعلى مستوى في نحو أربعة عقود.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، القول إن تونس تهدف لخفض العجز إلى 7.3 في المئة في 2021.

وانكمش اقتصاد تونس المعتمد على السياحة 21.6 في المئة في الربع الثاني من 2020، مقارنة مع مستواه قبل عام، إذ تضرر بشدة من حظر السفر المفروض لكبح انتشار فيروس كورونا.

وكانت تونس تتوقع اقتراض 12 مليار دينار (4.36 مليار دولار) في 2020، لكن احتياجاتها زادت بشكل كبير بسبب أزمة فيروس كورونا. وحجم الاقتراض الجديد للعام الجاري غير معروف بعد، لكن مسؤولين آخرين يقولون إنه من المحتمل أن يتخطى 21 مليار دينار، بحسب وكالة "رويترز".

وقال المسؤول الحكومي إن احتياجات البلاد من الاقتراض في العام المقبل تُقدر بنحو 19.5 مليار دينار، من بينها ستة مليارات دولار قروض أجنبية.

وأضاف أن تونس تخطط لخفض الضرائب على الشركات إلى 18 في المئة في العام المقبل 20 في المئة و25 في المئة حاليا لمساعدة الشركات على تجاوز الأزمة وتعزيز الاستثمار.